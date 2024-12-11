«Никакого смысла»: Финский профессор осудил закрытие границы с Россией

Профессор Хельсинкского университета и признанный эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен воздержался от комментариев для РИА «Новости» по вопросу о закрытии границы между Финляндией и Россией. Однако, в ответ на запрос агентства он выразил своё мнение в соцсетях, отметив, что считает закрытие границы бессмысленным.

Малинен объяснил свой отказ от комментария для РИА «Новости» тем, что ему неинтересно общаться с медиа, «связанными с Кремлём». Несмотря на это, он опубликовал пост в соцсети X, в котором рассказал о запросе российского журналиста и своём решении не высказываться на этот счёт.