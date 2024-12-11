«Никакого смысла»: Финский профессор осудил закрытие границы с Россией
Финский профессор Малинен назвал бессмысленным закрытие границы с РФ
Профессор Хельсинкского университета и признанный эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен воздержался от комментариев для РИА «Новости» по вопросу о закрытии границы между Финляндией и Россией. Однако, в ответ на запрос агентства он выразил своё мнение в соцсетях, отметив, что считает закрытие границы бессмысленным.
Малинен объяснил свой отказ от комментария для РИА «Новости» тем, что ему неинтересно общаться с медиа, «связанными с Кремлём». Несмотря на это, он опубликовал пост в соцсети X, в котором рассказал о запросе российского журналиста и своём решении не высказываться на этот счёт.
«Тем не менее закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла», — написал также Малинен в Х.
Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли пропускные пункты на границе с Россией, обосновав решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года МВД Финляндии сообщило, что границы не станут открывать пока обстановка не поменяется.
Shutterstock / FOTODOM / danielo