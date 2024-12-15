Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырёх городах Финляндии

«Мы призываем к пересмотру решения Государственного Совета [правительства] о закрытии восточной границы. Несмотря на сложности во взаимоотношениях между государствами, по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит передвижение товаров. Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки», — следует из опубликованного манифеста митинга.

Развернули митинг сторонники общества в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти. В них приняли участие более 100 человек — акции были предварительно согласованы с местными властями. Вышедшие на улицы также потребовали прекращение закрытия русскоязычных школ и классов, восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и РФ. Кроме того, митингующие выступили за отказ от введения ограничений на покупку недвижимости для людей с российским гражданством.