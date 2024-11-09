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9 ноября, 08:12

Президент Финляндии предрёк потепление в отношениях с Россией

Стубб: Отношения с Россией наладятся и будут использованы во благо

Вид на Хельсинки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Вид на Хельсинки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Взаимоотношения с Россией обязательно наладятся в будущем и будут использованы во благо, но не сейчас. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью Ilta-Sanomat.

«Я бы предпочёл оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — отметил политик.

Он добавил, что в нынешней обстановке у Финляндии не получилось бы вступить в НАТО из-за ситуации на Украине и «усталости от войны». Стубб также не считает, что администрация нового президента США Дональда Трампа применит радикальные меры в отношении Европы.

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Недавно в Минобороны Финляндии заявили, что деньги на поддержку ВСУ должны найтись в карманах у европейских налогоплательщиков. Если США откажутся помогать Украине, страны ЕС должны будут снабжать Киев сами.

Николай Рюмин
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