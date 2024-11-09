Президент Финляндии предрёк потепление в отношениях с Россией

Взаимоотношения с Россией обязательно наладятся в будущем и будут использованы во благо, но не сейчас. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью Ilta-Sanomat.

«Я бы предпочёл оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — отметил политик.