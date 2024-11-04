Нужно больше денег! Платить за нужды ВСУ должны жители Европы, уверены в Финляндии

В Минобороны Финляндии уверены, что деньги на поддержку ВСУ должны найтись у европейских налогоплательщиков. Если США откажутся помогать Украине, страны ЕС должны будут снабжать Киев сами. Как сообщает общественный вещатель yle, такое мнение выразил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Если ситуация станет сложной, Европе придётся взять на себя ответственность за это. Это означает, что в кошельках европейских налогоплательщиков должно быть найдено больше денег для поддержки Украины», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.