Лавров объяснил, почему Россию не устраивает временное «перемирие» на Украине

Запад и Киев в настоящее время обсуждают только вопрос «перемирия» на Украине, однако Москва не согласна с этим подходом и требует юридически обязывающие гарантии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Что касается текущих обсуждений на Западе и в Украине, то они сосредоточены исключительно на перемирии, что позволит киевскому режиму вновь укрепить свои силы при поддержке Запада и продолжить попытки следовать указаниям своих кураторов по нанесению России «стратегического поражения», — отметил министр.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал это на прямой линии, на Валдайском форуме и на форуме «Россия зовёт»: перемирие нас не устраивает, нам нужны надёжные, юридически обязывающие соглашения.