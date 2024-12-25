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Регион
25 декабря, 10:10

Лавров объяснил, почему Россию не устраивает временное «перемирие» на Украине

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Запад и Киев в настоящее время обсуждают только вопрос «перемирия» на Украине, однако Москва не согласна с этим подходом и требует юридически обязывающие гарантии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Лавров в интервью Карлсону: Происходящее на Украине является гибридной войной
Лавров в интервью Карлсону: Происходящее на Украине является гибридной войной

«Что касается текущих обсуждений на Западе и в Украине, то они сосредоточены исключительно на перемирии, что позволит киевскому режиму вновь укрепить свои силы при поддержке Запада и продолжить попытки следовать указаниям своих кураторов по нанесению России «стратегического поражения», — отметил министр.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал это на прямой линии, на Валдайском форуме и на форуме «Россия зовёт»: перемирие нас не устраивает, нам нужны надёжные, юридически обязывающие соглашения.

Лавров заявил, что до дипломатического урегулирования на Украине ещё далеко
Лавров заявил, что до дипломатического урегулирования на Украине ещё далеко

В начале декабря Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил уверенность, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от планов вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и прекращении учений с участием иностранных войск.

Марина Фещенко
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