Москва не ждёт никаких «потрясений» для НАТО со стороны Трампа

Изменение внешней политики США под руководством нового президента Дональда Трампа, по мнению заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, не приведёт к значительным переменам в Североатлантическом альянсе. В интервью телеканалу «Россия-24» он заявил, что не ожидает серьезных потрясений для НАТО в свете изменений в американской политике, поскольку альянс остается важным инструментом контроля Вашингтона над европейскими союзниками.

Грушко подчеркнул, что США вряд ли откажутся от использования НАТО.

«Другое дело, что они его будут использовать в своих интересах, все более и более игнорируя реальные интересы европейцев», — констатировал дипломат.