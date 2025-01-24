Москва не ждёт никаких «потрясений» для НАТО со стороны Трампа
Замглавы МИД Грушко: Президентство Трампа не обернётся потрясениями для НАТО
Изменение внешней политики США под руководством нового президента Дональда Трампа, по мнению заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, не приведёт к значительным переменам в Североатлантическом альянсе. В интервью телеканалу «Россия-24» он заявил, что не ожидает серьезных потрясений для НАТО в свете изменений в американской политике, поскольку альянс остается важным инструментом контроля Вашингтона над европейскими союзниками.
Грушко подчеркнул, что США вряд ли откажутся от использования НАТО.
«Другое дело, что они его будут использовать в своих интересах, все более и более игнорируя реальные интересы европейцев», — констатировал дипломат.
Ранее Грушко заявил, что Москва намерена добиваться надёжных гарантий, которые предотвратят возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, присоединение Киева к альянсу сделает мирное разрешение конфликта невозможным.
Kandinsky 3.1 / Life.ru