Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 11:20

Москва не ждёт никаких «потрясений» для НАТО со стороны Трампа

Замглавы МИД Грушко: Президентство Трампа не обернётся потрясениями для НАТО

Изменение внешней политики США под руководством нового президента Дональда Трампа, по мнению заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, не приведёт к значительным переменам в Североатлантическом альянсе. В интервью телеканалу «Россия-24» он заявил, что не ожидает серьезных потрясений для НАТО в свете изменений в американской политике, поскольку альянс остается важным инструментом контроля Вашингтона над европейскими союзниками.

МИД России выступил с жёстким заявлением об Украине в НАТО
МИД России выступил с жёстким заявлением об Украине в НАТО

Грушко подчеркнул, что США вряд ли откажутся от использования НАТО.

«Другое дело, что они его будут использовать в своих интересах, все более и более игнорируя реальные интересы европейцев», — констатировал дипломат.

Трамп грозит остановить финансирование НАТО из-за плохой защиты США
Трамп грозит остановить финансирование НАТО из-за плохой защиты США

Ранее Грушко заявил, что Москва намерена добиваться надёжных гарантий, которые предотвратят возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, присоединение Киева к альянсу сделает мирное разрешение конфликта невозможным.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • США
  • Дональд Трамп
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar