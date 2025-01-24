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24 января, 11:15

МИД России выступил с жёстким заявлением об Украине в НАТО

Замглавы МИД Грушко: Вступление Украины в НАТО должно быть исключено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Москва намерена добиваться надёжных гарантий, которые предотвратят возможность вступления Украины в НАТО. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, присоединение Киева к альянсу сделает невозможным мирное разрешение конфликта.

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«Это один из ключевых аспектов потенциальных соглашений по украинскому конфликту. Он связан с устранением коренных причин этого противостояния. Мы будем добиваться не только юридически обоснованных гарантий, которые исключали бы членство Украины в НАТО в любом формате, но и настаивать на том, чтобы это стало частью политики самого альянса», — подчеркнул дипломат.

Грушко добавил, что вступление Украины в НАТО «исключает возможность достижения мира в стране и в более широком контексте формирования какой-либо архитектуры безопасности».

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Марина Фещенко
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