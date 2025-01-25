Пит Хегсет стал новым главой Пентагона
Сенат Конгресса США поддержал кандидатуру Пита Хегсета на пост главы Пентагона
Пит Хегсет. Обложка © X / Pete Hegseth
Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны Соединённых Штатов. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.
Так как голоса членов верхней палаты Конгресса разделились поровну, в ситуацию был вынужден вмешаться вице-президент Джей Ди Вэнс, который председательствует в Сенате. Он и отдал Хегсету решающий голос.
44-летний Хегсет — ветеран Вооружённых сил США, участник боевых действий в Афганистане и Ираке. Наибольшую известность он получил как политический аналитик и ведущий Fox News.
Напомним, о решении назначить Хегсета министром обороны стало известно ещё в ноябре. Дональд Трамп охарактеризовал его как «жёсткого и умного» человека. Однако эта кандидатура встретила шквал критики со стороны демократов, ветеранов и военных лоббистов.