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Регион
25 января, 03:33

Пит Хегсет стал новым главой Пентагона

Сенат Конгресса США поддержал кандидатуру Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Пит Хегсет. Обложка © X / Pete Hegseth

Пит Хегсет. Обложка © X / Pete Hegseth

Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны Соединённых Штатов. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.

Так как голоса членов верхней палаты Конгресса разделились поровну, в ситуацию был вынужден вмешаться вице-президент Джей Ди Вэнс, который председательствует в Сенате. Он и отдал Хегсету решающий голос.

44-летний Хегсет — ветеран Вооружённых сил США, участник боевых действий в Афганистане и Ираке. Наибольшую известность он получил как политический аналитик и ведущий Fox News.

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Напомним, о решении назначить Хегсета министром обороны стало известно ещё в ноябре. Дональд Трамп охарактеризовал его как «жёсткого и умного» человека. Однако эта кандидатура встретила шквал критики со стороны демократов, ветеранов и военных лоббистов.

Анатолий Цейко
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