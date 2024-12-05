Кандидат Трампа на пост главы Пентагона пообещал завязать с алкоголем
Предложенный глава Пентагона Хегсет пообещал бросить пить в случае назначения
Пит Хегсет. Обложка © Flickr / Gage Skidmore
Кандидат на пост министра обороны США, телеведущий и бывший военный Пит Хегсет пообещал отказаться от алкоголя в случае назначения. Об этом сообщает американская газета The Hill.
«Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что он бросит пить, если его утвердят на пост министра обороны», — говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что ряд сенаторов рассматривает кандидатуру Хегсета как подходящую для назначения на пост главы Пентагона. В подтверждение своих слов они ссылаются на его значительный военный опыт и отсутствие тесных связей с группой генералов в Пентагоне. Это, по мнению журналистов, делает Хегсета более независимым лидером.
Тем не менее, существуют и противники кандидатуры Хегсета, которые выражают свои сомнения относительно его возможного назначения на пост главы Пентагона. В частности, они обращают внимание на его проблемы с алкоголем, о которых ранее писал журнал New Yorker. По информации издания, Хегсет был уволен из двух организаций, занимающихся защитой интересов ветеранов, из-за регулярного появления на работе в пьяном состоянии и нецелевого использования корпоративных средств. Его коллеги на телеканале Fox News утверждали при этом, что чувствовали от Хегсета запах алкоголя перед эфирами.
Напомним, новым шефом Пентагона Трамп выбрал телеведущего Пита Хегсета. 44-летний журналист служил в Ираке и Афганистане, а последние восемь лет работает на телеканале Fox News. Подобное решение привело в ужас американских демократов.