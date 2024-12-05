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5 декабря, 09:55

Кандидат Трампа на пост главы Пентагона пообещал завязать с алкоголем

Предложенный глава Пентагона Хегсет пообещал бросить пить в случае назначения

Пит Хегсет. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Пит Хегсет. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Кандидат на пост министра обороны США, телеведущий и бывший военный Пит Хегсет пообещал отказаться от алкоголя в случае назначения. Об этом сообщает американская газета The Hill.

«Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что он бросит пить, если его утвердят на пост министра обороны», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что ряд сенаторов рассматривает кандидатуру Хегсета как подходящую для назначения на пост главы Пентагона. В подтверждение своих слов они ссылаются на его значительный военный опыт и отсутствие тесных связей с группой генералов в Пентагоне. Это, по мнению журналистов, делает Хегсета более независимым лидером.

Тем не менее, существуют и противники кандидатуры Хегсета, которые выражают свои сомнения относительно его возможного назначения на пост главы Пентагона. В частности, они обращают внимание на его проблемы с алкоголем, о которых ранее писал журнал New Yorker. По информации издания, Хегсет был уволен из двух организаций, занимающихся защитой интересов ветеранов, из-за регулярного появления на работе в пьяном состоянии и нецелевого использования корпоративных средств. Его коллеги на телеканале Fox News утверждали при этом, что чувствовали от Хегсета запах алкоголя перед эфирами.

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Напомним, новым шефом Пентагона Трамп выбрал телеведущего Пита Хегсета. 44-летний журналист служил в Ираке и Афганистане, а последние восемь лет работает на телеканале Fox News. Подобное решение привело в ужас американских демократов.

Мария Любицкая
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