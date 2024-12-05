Кандидат Трампа на пост главы Пентагона пообещал завязать с алкоголем

«Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что он бросит пить, если его утвердят на пост министра обороны» , — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что ряд сенаторов рассматривает кандидатуру Хегсета как подходящую для назначения на пост главы Пентагона. В подтверждение своих слов они ссылаются на его значительный военный опыт и отсутствие тесных связей с группой генералов в Пентагоне. Это, по мнению журналистов, делает Хегсета более независимым лидером.

Тем не менее, существуют и противники кандидатуры Хегсета, которые выражают свои сомнения относительно его возможного назначения на пост главы Пентагона. В частности, они обращают внимание на его проблемы с алкоголем, о которых ранее писал журнал New Yorker. По информации издания, Хегсет был уволен из двух организаций, занимающихся защитой интересов ветеранов, из-за регулярного появления на работе в пьяном состоянии и нецелевого использования корпоративных средств. Его коллеги на телеканале Fox News утверждали при этом, что чувствовали от Хегсета запах алкоголя перед эфирами.