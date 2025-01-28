Зеленский жаждет «сверить часы» с Трампом до его встречи с Путиным
УП: Офис Зеленского хочет согласовать позиции с США до встречи Трампа с Путиным
В Офисе Владимира Зеленского хотят согласовать стратегическое видение переговорного процесса с президентом США Дональдом Трампом. Это должно произойти до того, как республиканец встретится с лидером России Владимиром Путиным. Именно такого мнения на данный момент придерживается Киев, сообщает издание «Украинская правда».
Сейчас глава киевского режима очень надеется «сверить часы» с Трампом. Украина уже знает, что Штаты готовятся к телефонному разговору с Путиным. После этого лидер Америки планирует организовать полноценную встречу с российским президентом. Основные моменты касательно Украины будут разрабатываться в ходе взаимодействия между главами США и РФ. Именно поэтому Киев надеется, что Зеленский и Трамп предварительно смогу обсудить свои позиции.
Напомним, что ранее Владимир Путин выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом. Российский президент охарактеризовал свои отношения с американским коллегой как доверительные и прагматичные. Он также отметил, что украинский кризис не возник бы при Трампе. В свою очередь, глава США сообщил, что их встреча с российским лидером состоится в ближайшее время. Глава киевского режима же ранее заявлял, что готов выйти на переговоры с РФ, но только в том случае, если Трамп сможет предоставить гарантии безопасности.
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