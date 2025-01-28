Зеленский жаждет «сверить часы» с Трампом до его встречи с Путиным

В Офисе Владимира Зеленского хотят согласовать стратегическое видение переговорного процесса с президентом США Дональдом Трампом. Это должно произойти до того, как республиканец встретится с лидером России Владимиром Путиным. Именно такого мнения на данный момент придерживается Киев, сообщает издание «Украинская правда».

Сейчас глава киевского режима очень надеется «сверить часы» с Трампом. Украина уже знает, что Штаты готовятся к телефонному разговору с Путиным. После этого лидер Америки планирует организовать полноценную встречу с российским президентом. Основные моменты касательно Украины будут разрабатываться в ходе взаимодействия между главами США и РФ. Именно поэтому Киев надеется, что Зеленский и Трамп предварительно смогу обсудить свои позиции.