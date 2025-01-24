Путин назвал свои отношения с Трампом доверительными и прагматичными

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как доверительные и прагматичные. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«С нынешним президентом США у нас всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматические и доверительные отношения», — отметил Путин.