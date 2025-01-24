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Регион
24 января, 14:55

Путин назвал свои отношения с Трампом доверительными и прагматичными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как доверительные и прагматичные. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«С нынешним президентом США у нас всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматические и доверительные отношения», — отметил Путин.

Трамп официально возглавил США 20 января, сменив на этом посту 82-летнего Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин публично поздравил коллегу с этим событием, выразив надежду на восстановление прямых контактов между двумя державами.

Марина Фещенко
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