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Регион
24 января, 15:23

Путин заявил, что при Трампе украинский кризис бы не наступил

Кризис на Украине не наступил, если бы на выборах в США в 2020 году у действующего американского лидера Дональда Трампа не отняли победу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — сказал Путин.

Ранее глава государства заявлял, что Россия готова обсудить с Дональдом Трампом самый широкий спектр тем, в том числе и вопросы стратегической стабильности. У действующей администрациеи Белого дома и у Кремля может быть достаточно много точек соприкосновения. В целом, отношения с Трампом Путин охарактеризовал как доверительные и прагматичные, однако исключительно деловые.

Путин: Россия готова к переговорам по Украине
Путин: Россия готова к переговорам по Украине
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Life.ru

Полина Никифорова
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