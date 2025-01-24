Путин заявил, что при Трампе украинский кризис бы не наступил

Кризис на Украине не наступил, если бы на выборах в США в 2020 году у действующего американского лидера Дональда Трампа не отняли победу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — сказал Путин.