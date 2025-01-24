Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Мы видим заявления (Дональда Трампа. — Прим. Life.ru) о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты. Это касается и вопроса, связанного с переговорами. В этом смысле мы всегда говорили — мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», — отметил Путин.

Владимир Путин – о последних заявлениях Дональда Трампа. Видео © Telegram/ЗАРУБИН