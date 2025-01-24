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Регион
24 января, 14:57

Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Мы видим заявления (Дональда Трампа. — Прим. Life.ru) о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты. Это касается и вопроса, связанного с переговорами. В этом смысле мы всегда говорили — мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», — отметил Путин.

Владимир Путин – о последних заявлениях Дональда Трампа. Видео © Telegram/ЗАРУБИН

Однако он обратил внимание на вопросы, которые требуют особого внимания в контексте переговоров: например, то что Киев сам запретил себе вести диалог с Москвой. И в этих условиях говорить о серьёзных переговорах сложно, заключил Путин.

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Напомним, ранее Трамп призвал Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине, а также заявил о любви к русскому народу. Кроме того, он выразил желание немедленно встретиться с российским коллегой. И глава государства согласился с этим предложением.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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