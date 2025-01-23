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Регион
23 января, 20:50

Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, Трамп заверил журналистов о готовности Владимира Зеленского к заключению сделки для завершения украинского конфликта. Других подробностей не приводится.

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Ранее Трамп заявил, что хочет скорой встречи с Путиным, чтобы положить конец конфликту. На это политик указал по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Напомним, избранный президент США неоднократно заявлял о желании пообщаться с российским лидером.

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Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Артур Лапсаков
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