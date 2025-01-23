Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, Трамп заверил журналистов о готовности Владимира Зеленского к заключению сделки для завершения украинского конфликта. Других подробностей не приводится.