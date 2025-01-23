Трамп рассказал об усилиях США по урегулированию конфликта на Украине

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, новый президент США Дональд Трамп заявил о том, что его команда уже приступила к усилиям по разрешению конфликта между Россией и Украиной.

«Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе», — сказал он, однако подробностей никаких не привёл.

Более того, американский политик объявил, что Украина готова заключить сделку с Россией. Хозяин Белого дома отметил, что в ходе его первого срока не возникало конфликтов, схожих с тем, что разгорелся на Украине — подобные ситуации даже не обсуждались. Трамп ещё раз заявил, что считает этот конфликт излишним и готов предоставить свою помощь в его разрешении.