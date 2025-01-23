Трамп прописал в сделке с Путиным отказ Украины от пятой части земель, утверждает Times

Украине будет необходимо отдать пятую часть своей территории, чтобы завершить конфликт с Россией. То есть мир, который будет установлен в Киеве при президенте США Дональде Трампе, предполагает территориальные уступки для разрешения проблем, сообщает британская газета The Times.

«Для украинцев это может означать фактическую, хотя и не юридическую, потерю пятой части своей территории — горькую пилюлю, которую, возможно, подсластят гарантии Запада, касающиеся обеспечения безопасности остальной части страны», — расписывает издание детали «мира руками Трампа».

Также под гарантиями безопасности для Украины, скорее всего, подразумевается «размещение на территории страны американских и европейских войск», утверждают авторы статьи.