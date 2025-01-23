В Госдуме запретили Трампу пересматривать ход истории после заявлений о победе США в ВОВ

Многие страны любят приписывать себе победу в ВОВ, к которой на самом деле не имели никакого отношения. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Романов в беседе с Life.ru, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Америке выиграть Вторую мировую войну,

«Весь мир знает, кто победил во Второй мировой войне, кто закончил с нацизмом, чьи солдаты выполнили задачу. История ВОВ говорит сама за себя. Этот год для нас особый — мы будем праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это очень большая и важная дата для всего русского народа, который проживает на всех континентах и во всех точках мира», — отметил Романов.

Если говорить о заявлениях различных лидеров, то, например, на Украине некоторые утверждают, что именно они победили нацизм. Однако это не соответствует действительности. Депутат Государственной думы Михаил Романов

Трамп, заявляя о победе США в ВОВ, пытается пересмотреть историю. Америка внесла свой вклад, в том числе открытием второго фронта, но главенствующую роль сыграл именно Советский Союз, добавил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

В данное время, я думаю, заявления подобного рода звучат в некоторой степени, чтобы показать симпатию, как я понимаю, к Советскому Союзу в этой части. Но, ещё раз говорю, это не даёт ему права пересматривать уроки истории и в целом историю Великой Отечественной войны. Депутат Государственной думы Юрий Швыткин

«И вот в этой части мы следуем своим путём, исходя из целей, поставленных верховным главнокомандующим, в плане возможного проведения переговоров. Открытый диалог уже неоднократно подчёркивал президент России. Поэтому мы исходим из национальных интересов нашей страны», — добавил политик, отметив, что РФ внимательно изучает все заявления из-за океана, но это не значит, что всё принимается за аксиому.

Швыткин напомнил, что страны Запада, в том числе Соединённые Штаты Америки, показали достаточно серьёзный обман в Минских соглашениях и в отношении России. При этом депутат добавил, что РФ готова сотрудничать с любыми странами в этой области, в том числе с США.