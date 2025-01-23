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Регион
23 января, 09:40

В Кремле отреагировали на слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой

Песков: Данные Трампа о потерях СССР в ВОВ не соответствуют действительности

Данные о потерях СССР во время Второй мировой войны, которые накануне озвучил президент США Дональд Трамп, не соответствуют официальным сведениям российских и европейских историков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всём континенте. Специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что любит русский народ и не собирается причинять РФ вред. Также он отметил вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне, перепутав данные по потерям и принизив роль СССР.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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