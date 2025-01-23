В Кремле отреагировали на слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой

Данные о потерях СССР во время Второй мировой войны, которые накануне озвучил президент США Дональд Трамп, не соответствуют официальным сведениям российских и европейских историков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всём континенте. Специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры», — отметил представитель Кремля.