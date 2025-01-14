Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Патрушев: Россия никому не отдаст Донбасс и Новороссию
Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что статус Донбасса и Новороссии не подлежит обсуждению, так как эти территории стали частью России по воле их жителей. Заявление он озвучил в беседе с kp.ru.
Он отметил, что это решение не вызывает сомнений, несмотря на заявления американских политиков. Патрушев подчеркнул, что вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя в состав России соответствует международному праву и законам страны.
«Это даже не обсуждается», — заявил он, комментируя слова американских политиков о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не уступит вошедшие в её состав земли.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей в 2025 году является достижение целей специальной военной операции. По его словам, победа — задача номер один.
VK / Минобороны РФ