Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что статус Донбасса и Новороссии не подлежит обсуждению, так как эти территории стали частью России по воле их жителей. Заявление он озвучил в беседе с kp.ru.

Он отметил, что это решение не вызывает сомнений, несмотря на заявления американских политиков. Патрушев подчеркнул, что вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя в состав России соответствует международному праву и законам страны.

«Это даже не обсуждается», — заявил он, комментируя слова американских политиков о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не уступит вошедшие в её состав земли.