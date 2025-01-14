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Регион
14 января, 12:15

Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев

Патрушев: Россия никому не отдаст Донбасс и Новороссию

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что статус Донбасса и Новороссии не подлежит обсуждению, так как эти территории стали частью России по воле их жителей. Заявление он озвучил в беседе с kp.ru.

Он отметил, что это решение не вызывает сомнений, несмотря на заявления американских политиков. Патрушев подчеркнул, что вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя в состав России соответствует международному праву и законам страны.

«Это даже не обсуждается», — заявил он, комментируя слова американских политиков о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не уступит вошедшие в её состав земли.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей в 2025 году является достижение целей специальной военной операции. По его словам, победа — задача номер один.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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