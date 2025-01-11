Снайперское вооружение российских военнослужащих позволяет им поражать цели даже за пределами зданий, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из Минобороны России.

В министерстве поделились сведениями о действиях снайперов из отдельной гвардейской мотострелковой бригады группы войск «Север». Эти снайперы, работая в режиме свободной охоты, под покровом тишины устраняют критически важные цели и живую силу противника, одновременно поддерживая операции штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в приграничной зоне Курской области. В боевых действиях они применяют разные модели снайперских винтовок. Спецификации их оружия позволяют им эффективно поражать цели, находящиеся даже за стенами.

Заместитель командира снайперского взвода с позывным Айсман отметил, что тепловизор является одним из самых важных инструментов, позволяющим обнаруживать объекты в ночное время и при тумане. Неблагоприятные погодные условия не являются для них значительной преградой.

Минобороны также подчеркнуло, что снайперы многократно демонстрировали свою универсальность в ходе специальной военной операции. Они способны выполнять задачи свободных охотников, а также действовать как разведчики и корректировщики огня, останавливая продвижение бронетехники и живой силы противника. Более того, военные обеспечивают поддержку расчётов автоматических гранатомётов АГС, которые ведут по вражеским позициям огонь, корректируемый снайпером-наблюдателем.