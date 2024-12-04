«Газу, родной»: Российский боец на велосипеде повёл в атаку БМП и попал на видео

Появилось удивительное видео, на котором запечатлён штурмовик ВС РФ на велосипеде, ведущий БМП в атаку в зоне СВО. Ролик публикует телеграм-канал «Военкоры Русской Весны»

Штурмовик ВС РФ ведёт в атаку БМП на велосипеде. Видео © Telegram / «Военкоры Русской Весны»

«Давай, газу, родной», — говорят бойцу по рации.

На видео храбрый велосипедист прокладывает путь боевой машине через минное поле к позициям ВСУ. Манёвренный и мелкогабаритный транспорт позволяет ему избегать опасных зон. Обычно российские бойцы используют на фронте электромотоциклы для проведения стремительных рейдов. Пример штурма на велосипеде зафиксирован впервые.