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4 декабря, 06:18

«Газу, родной»: Российский боец на велосипеде повёл в атаку БМП и попал на видео

«Военкоры Русской Весны»: Штурмовик ВС РФ повёл БМП в атаку на велосипеде

Появилось удивительное видео, на котором запечатлён штурмовик ВС РФ на велосипеде, ведущий БМП в атаку в зоне СВО. Ролик публикует телеграм-канал «Военкоры Русской Весны»

Штурмовик ВС РФ ведёт в атаку БМП на велосипеде. Видео © Telegram / «Военкоры Русской Весны»

«Давай, газу, родной», — говорят бойцу по рации.

На видео храбрый велосипедист прокладывает путь боевой машине через минное поле к позициям ВСУ. Манёвренный и мелкогабаритный транспорт позволяет ему избегать опасных зон. Обычно российские бойцы используют на фронте электромотоциклы для проведения стремительных рейдов. Пример штурма на велосипеде зафиксирован впервые.

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Геройству и смекалке нашим парням на фронте не занимать. Ранее Life.ru рассказывал о хладнокровном бойце ВС РФ, который в лежачем положении откинул от себя гранату, сброшенную сверху украинским беспилотником.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
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