Российский снайпер неделю лежал в снегу ради выполнения задания: «До победы!»

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным Миха пролежал неделю в снегу, чтобы выполнить боевую задачу, прикрыть пехоту и не оставить лёжку – замаскированную позицию. В итоге герой получил обморожение ног, но задачу выполнил.

«Наши [снайперские] пары выдвигались в составе пехоты для усиления. Снайперская пара выдвинулась и находилась на «лёжке» (замаскированной позиции снайпера — ред.) около недели, и вот наш снайпер отморозил себе ноги… Был декабрь, ночью шел снег с дождём, слякоть, дождь», — рассказал РИА «Новости» врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным Каспер.

Несмотря на обморожение солдат удачно выполнил задачу, но был отправлен в госпиталь. Там Миха провёл 11 месяцев и прошёл реабилитацию. В итоге сейчас боец снова вернулся на фронт, несмотря на то, что мог уволиться. Сейчас Миха находится в другом подразделении — во взводе связи.

«Раз пошёл — надо идти до конца, до победы, иначе тогда зачем всё это надо было», — сказал снайпер.