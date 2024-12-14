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14 декабря, 06:26

Российский снайпер неделю лежал в снегу ради выполнения задания: «До победы!»

Снайпер ВС РФ неделю пролежал в снегу, не оставляя позицию и получил обморожение

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным Миха пролежал неделю в снегу, чтобы выполнить боевую задачу, прикрыть пехоту и не оставить лёжку – замаскированную позицию. В итоге герой получил обморожение ног, но задачу выполнил.

«Наши [снайперские] пары выдвигались в составе пехоты для усиления. Снайперская пара выдвинулась и находилась на «лёжке» (замаскированной позиции снайпера ред.) около недели, и вот наш снайпер отморозил себе ноги… Был декабрь, ночью шел снег с дождём, слякоть, дождь»,рассказал РИА «Новости» врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным Каспер.

Несмотря на обморожение солдат удачно выполнил задачу, но был отправлен в госпиталь. Там Миха провёл 11 месяцев и прошёл реабилитацию. В итоге сейчас боец снова вернулся на фронт, несмотря на то, что мог уволиться. Сейчас Миха находится в другом подразделении — во взводе связи.

«Раз пошёл — надо идти до конца, до победы, иначе тогда зачем всё это надо было», — сказал снайпер.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Наталья Афонина
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