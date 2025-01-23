Трамп объявил, что Украина готова заключить сделку с Россией

Киев готов заключить сделку с Россией для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе.

«Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась», — сказал он.