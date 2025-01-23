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Регион
23 января, 17:08
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Трамп объявил, что Украина готова заключить сделку с Россией

Киев готов заключить сделку с Россией для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе.

«Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась», — сказал он.

Американский лидер добавил, что во время его первой каденции конфликтов, подобных тому, что вспыхнул на Украине, не начиналось — об этом не было даже и речи. Трамп ещё раз подчеркнул, что считает конфликт ненужным и готов помочь с его завершением.

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Напомним, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц уже говорил, что Владимир Зеленский готов начать переговоры с Москвой об мирном урегулировании конфликта в Незалежной. Позже это подтвердил и сам киевский лидер, с оговоркой, что он пойдёт на это только, если президент США гарантирует Украине безопасность.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Юрий Лысенко
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