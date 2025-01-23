Зеленский «переобулся» и допустил переговоры с Путиным
Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
Владимир Зеленский допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но при условии гарантий безопасности Киеву со стороны лидера США Дональда Трампа.
«Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», — сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg.
Главарь киевского режима, добавил, что будет делать всё, чтобы приблизить переговоры, что противоречит его же указу о запрете диалога с властями РФ.
А ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией об окончании конфликта на Украине. По его словам, перед администрацией нового американского лидера стоят три вопроса: кого пригласить за стол переговоров, как их за ним усадить, и каковы рамки сделки.
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