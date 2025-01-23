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Регион
23 января, 10:32

Зеленский «переобулся» и допустил переговоры с Путиным

Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

Владимир Зеленский допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но при условии гарантий безопасности Киеву со стороны лидера США Дональда Трампа.

«Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», — сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

Главарь киевского режима, добавил, что будет делать всё, чтобы приблизить переговоры, что противоречит его же указу о запрете диалога с властями РФ.

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А ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией об окончании конфликта на Украине. По его словам, перед администрацией нового американского лидера стоят три вопроса: кого пригласить за стол переговоров, как их за ним усадить, и каковы рамки сделки.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov

Александра Вишнякова
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