Владимир Зеленский допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но при условии гарантий безопасности Киеву со стороны лидера США Дональда Трампа.

«Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», — сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

Главарь киевского режима, добавил, что будет делать всё, чтобы приблизить переговоры, что противоречит его же указу о запрете диалога с властями РФ.