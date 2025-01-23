Находясь в плену у российских военнослужащих, боец ВСУ Руслан Сычевский обратился к Зеленскому и выразил негодование по поводу причин, по которым ему необходимо участвовать в конфликте.

«Зеленский, я искренне не понимаю, почему я должен гибнуть на этой войне. Мне неизвестны её цели, задачи и замыслы. Всё, чем я руководствовался — это любовью к своей семье», — публикует его обращение телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сычевский также поделился своими мыслями о своих военных способностях и отношении к службе в армии. Он признал, что считает себя не слишком хорошим солдатом и добавил, что ему совершенно непонятно, почему он должен сражаться с Россией. По его словам, выбор сдаться был обусловлен тем, что значительная часть его семьи живет в Курске.