«Зеленский, я искренне не понимаю»: Боец ВСУ обратился к Киеву из российского плена
Боец ВСУ Сычевский направил обращение Зеленскому из российского плена
Находясь в плену у российских военнослужащих, боец ВСУ Руслан Сычевский обратился к Зеленскому и выразил негодование по поводу причин, по которым ему необходимо участвовать в конфликте.
«Зеленский, я искренне не понимаю, почему я должен гибнуть на этой войне. Мне неизвестны её цели, задачи и замыслы. Всё, чем я руководствовался — это любовью к своей семье», — публикует его обращение телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Сычевский также поделился своими мыслями о своих военных способностях и отношении к службе в армии. Он признал, что считает себя не слишком хорошим солдатом и добавил, что ему совершенно непонятно, почему он должен сражаться с Россией. По его словам, выбор сдаться был обусловлен тем, что значительная часть его семьи живет в Курске.
После того как Сычевский оказался в плену, он отметил, что обращение со стороны российских военных существенно отличается от того, что было в украинской армии. Боец был удивлён тем, что российские морские пехотинцы относились к нему на равных, и поделился намерением остаться в России после своего освобождения.
Ранее украинский пленник Игорь Войтко поделился воспоминаниями о том, как его подразделение ВСУ столкнулось с наступлением российских войск в районе Курахово, расположенного в ДНР. По его словам, во время сильных обстрелов их группа понесла значительные потери: двое его товарищей погибли, а один боевой товарищ, не выдержав стресса, совершил самоубийство. Напомним, что российские силы взяли Курахово под контроль 6 января, когда был поднят российский флаг над западной частью населённого пункта. 13 января началась эвакуация жителей Курахово.
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