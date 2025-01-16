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16 января, 10:07

Украинский пленный Мирный раскрыл тайное желание солдат ВСУ насчёт Зеленского

Пленный Мирный: Солдаты ВСУ хотят увидеть в окопах Зеленского и депутатов Рады

Попавший в плен к российским военным боец ВСУ Руслан Мирный признался, что среди украинских солдат распространено желание, чтобы депутаты Верховной рады, а также Владимир Зеленский сменили их в окопах под обстрелами. Мужчина предложил киевскому руководству хотя бы на три дня побывать в шкуре солдат.

«Попросту наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за все спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах», — передаёт его слова пресс-служба Минобороны России.

По словам Мирного, он сам принял решение сдаться в плен, а когда бежал на сторону, занимаемую ВС РФ, солдата атаковали свои же при помощи дрона.

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Ранее один из захваченных в плен украинцев предупредил Владимира Зеленского о риске восстания в стране. По его словам, люди считают главаря киевского режима с его окружением «непригодными», так как они продали страну.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Ольга Сливченко
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