Украинский пленный Мирный раскрыл тайное желание солдат ВСУ насчёт Зеленского

Попавший в плен к российским военным боец ВСУ Руслан Мирный признался, что среди украинских солдат распространено желание, чтобы депутаты Верховной рады, а также Владимир Зеленский сменили их в окопах под обстрелами. Мужчина предложил киевскому руководству хотя бы на три дня побывать в шкуре солдат.

«Попросту наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за все спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах», — передаёт его слова пресс-служба Минобороны России.

По словам Мирного, он сам принял решение сдаться в плен, а когда бежал на сторону, занимаемую ВС РФ, солдата атаковали свои же при помощи дрона.