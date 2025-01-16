Украинский военнопленный Николай Каптур, служивший в 33-й механизированной бригаде ВСУ, рассказал, что сослуживцы оставили его одного на поле боя после перелома ноги и он решил сдаться российским военным.

По словам Каптура, он не смог выполнить приказ своего командира роты Хантера оставить людей на позициях. После того как Каптур получил ранение, Хантер дал команду отступить. Все его сослуживцы ушли, оставив комвзвода одного со сломанной ногой. В этой ситуации он принял решение сдаться в плен.

Каптур развеял киевский миф о плохом отношении к украинским пленным в России.

«Начальство всех запугивает, что русские убивают и режут. Это неправда: со мной делились последней едой и водой, оказали медпомощь, за что я благодарен», — приводит слова военнопленного РИА «Новости».