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14 января, 08:20

Пленный украинец предупредил Зеленского о реальном риске восстания

Фото © Алексей Коновалов/ТАСС

Фото © Алексей Коновалов/ТАСС

Части ВСУ, находящиеся на территории ДНР, могут инициировать восстание с целью свержения нынешней власти в Украине. Об этом в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости» рассказал один из захваченных в плен военнослужащих. По его словам, Владимир Зеленский и его окружение «совершенно не пригодны», потому что они «обманули и продали» страну.

«Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы», — сказал собеседник агентства.

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Ранее Депутат Верховной Рады предупредил Зеленского о серьёзных последствиях, если бывший комик решит компенсировать потери на фронте за счет 18-летних молодых людей. По мнению парламентария, в таком случае украинцы немедленно «снесут» его с поста.

Марина Фещенко
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