Части ВСУ, находящиеся на территории ДНР, могут инициировать восстание с целью свержения нынешней власти в Украине. Об этом в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости» рассказал один из захваченных в плен военнослужащих. По его словам, Владимир Зеленский и его окружение «совершенно не пригодны», потому что они «обманули и продали» страну.