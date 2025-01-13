Трамп рассчитывает на политическое самоубийство Зеленского

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал недавние высказывания Майка Уолтца, который станет советником по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа.

«Ключевая новость для Украины заключается в том, что возраст мобилизации должен быть снижен с 25 до 18 лет», — отметил Марков в своем телеграм-канале.

Эксперт подчеркнул, что требование о снижении возраста мобилизации выдвигается не только уходящей администрацией Джо Байдена, но и новой командой Трампа.

«Для Зеленского выполнение этого требования США может стать политическим самоубийством», — добавил Марков.

Он также предложил дождаться реакции самого Трампа. Если тот не отклонит предложение своего помощника, это будет свидетельствовать о его согласии с данной позицией, заключил политолог.