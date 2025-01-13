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Регион
13 января, 15:26

Трамп рассчитывает на политическое самоубийство Зеленского

Политолог Марков: Команда Трампа ждёт от Зеленского политического самоубийства

Фото © Telegram / Зеленский

Фото © Telegram / Зеленский

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал недавние высказывания Майка Уолтца, который станет советником по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа.

«Ключевая новость для Украины заключается в том, что возраст мобилизации должен быть снижен с 25 до 18 лет», — отметил Марков в своем телеграм-канале.

Эксперт подчеркнул, что требование о снижении возраста мобилизации выдвигается не только уходящей администрацией Джо Байдена, но и новой командой Трампа.

«Для Зеленского выполнение этого требования США может стать политическим самоубийством», — добавил Марков.

Он также предложил дождаться реакции самого Трампа. Если тот не отклонит предложение своего помощника, это будет свидетельствовать о его согласии с данной позицией, заключил политолог.

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Ранее Уолц в интервью телеканалу ABC заявил, что сначала состоится телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным, а затем планируется встреча, на которой будет обсужден вопрос о прекращении конфликта в Украине. Он также отметил, что российские войска не могут быть вытеснены с захваченных территорий. В дополнение к этому, Уолтц призвал Киев снизить возраст мобилизации для призыва сотен тысяч новых солдат с целью укрепления фронта перед началом переговоров.

Марина Фещенко
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