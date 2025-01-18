«Было жутко»: Пленный ВСУшник рассказал о суициде сослуживца при наступлении ВС РФ

Украинский военнопленный Игорь Войтко рассказал, как солдаты ВСУ перенесли наступление ВС России под Курахово в ДНР. По его словам, в ходе интенсивных обстрелов их подразделение понесло потери: двое его сослуживцев погибли, а ещё один боец от страха покончил жизнь самоубийством.