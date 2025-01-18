«Было жутко»: Пленный ВСУшник рассказал о суициде сослуживца при наступлении ВС РФ
Пленный Войтко: Из-за наступления ВС РФ украинский солдат покончил с собой
Украинский военнопленный Игорь Войтко рассказал, как солдаты ВСУ перенесли наступление ВС России под Курахово в ДНР. По его словам, в ходе интенсивных обстрелов их подразделение понесло потери: двое его сослуживцев погибли, а ещё один боец от страха покончил жизнь самоубийством.
«Это было, конечно, жутко видеть... Но это было на моих глазах», — рассказал Войтко в беседе с РИА «Новости».
Напомним, что российские бойцы освободили Курахово 6 января. В этот день ВС РФ подняли над самой западной частью населённого пункта российский флаг. 13 января началась эвакуация мирных жителей из Курахово.
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