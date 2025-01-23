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Регион
23 января, 17:53

Трамп заявил, что хочет скорой встречи с Путиным, чтобы положить конец конфликту

Президент США Дональд Трамп хочет в ближайшее время встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом американский лидер объявил, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я бы очень хотел иметь возможность встретиться с Путиным вскоре, чтобы положить конец этой войне. И не только с точки зрения экономики или чего-то ещё, а с точки зрения потраченных впустую миллионов жизней», — утверждает он.

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Трамп прописал в сделке с Путиным отказ Украины от пятой части земель, утверждает Times

Ранее Дональд Трамп сказал, что Киев готов к заключению сделки по мирному урегулированию с Москвой. Кроме того президент Штатов акцентировал внимание на том, что подобный конфликт никогда бы не произошёл, будь республиканец у власти, и он готов содействовать обеим сторонам в его завершении.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Юрий Лысенко
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