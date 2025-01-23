Трамп заявил, что хочет скорой встречи с Путиным, чтобы положить конец конфликту

Президент США Дональд Трамп хочет в ближайшее время встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом американский лидер объявил, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я бы очень хотел иметь возможность встретиться с Путиным вскоре, чтобы положить конец этой войне. И не только с точки зрения экономики или чего-то ещё, а с точки зрения потраченных впустую миллионов жизней», — утверждает он.