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Регион
24 января, 14:55

«Мы готовы»: Путин согласился на встречу с Трампом

Путин согласился, что им с Трампом нужно встретиться

Глава государства Владимир Путин согласился с предложением американского лидера Дональда Трампа о встрече. Об этом президент России сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин отметил, что Россия видит высказывания Трампа о готовности к совместной работе, и открыта для этого. По мнению российского лидера, им с американским коллегой действительно лучше встретиться и «поговорить спокойно», «опираясь на реалии сегодняшнего дня» по направлениям, представляющим интерес и для России, и для США.

«Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — заявил Путин.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и положить конец украинскому конфликту. До этого Трамп пригрозил России жёсткими санкциями в случае отсутствия соглашения о завершении конфликта на Украине, при этом подчеркнув, что не хочет новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ». Также Трамп рассказал журналистам, что Зеленский готов к началу процесса урегулирования украинского конфликта и заключению мирного соглашения с РФ. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Путин тоже проявит стремление к урегулированию кризиса.

Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время
Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время
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kremlin

Оксана Попова
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