«Мы готовы»: Путин согласился на встречу с Трампом

Глава государства Владимир Путин согласился с предложением американского лидера Дональда Трампа о встрече. Об этом президент России сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин отметил, что Россия видит высказывания Трампа о готовности к совместной работе, и открыта для этого. По мнению российского лидера, им с американским коллегой действительно лучше встретиться и «поговорить спокойно», «опираясь на реалии сегодняшнего дня» по направлениям, представляющим интерес и для России, и для США.