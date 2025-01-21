Трамп: Зеленский заинтересован в сделке с Россией
Владимир Зеленский готов к началу процесса урегулирования украинского конфликта и заключению мирного соглашения с Россией. Об этом заявил новый президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы прессы в Овальном кабинете.
«Зеленский хочет заключить сделку», — отметил республиканец.
Глава Белого дома также выразил уверенность, что его российский коллега Владимир Путин тоже проявит стремление к урегулированию кризиса.
А между тем Израиль и ХАМАС готовятся к переговорам по второму этапу соглашения о перемирии в Газе, которые состоятся 3 февраля. Также 25 января стороны вновь обменяются заложниками и заключёнными.
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