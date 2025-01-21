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Регион
21 января, 02:05

Трамп: Зеленский заинтересован в сделке с Россией

Владимир Зеленский готов к началу процесса урегулирования украинского конфликта и заключению мирного соглашения с Россией. Об этом заявил новый президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы прессы в Овальном кабинете.

«Зеленский хочет заключить сделку», — отметил республиканец.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что его российский коллега Владимир Путин тоже проявит стремление к урегулированию кризиса.

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А между тем Израиль и ХАМАС готовятся к переговорам по второму этапу соглашения о перемирии в Газе, которые состоятся 3 февраля. Также 25 января стороны вновь обменяются заложниками и заключёнными.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Тимур Хингеев
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