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Регион
19 января, 22:09

Переговоры по второму этапу соглашения о перемирии в Газе начнутся 3 февраля

Консультации Катара, Египта и США по деталям второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе состоятся 3 февраля. Переговоры пройдут на 16-й день с начала перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в интервью изданию Al Jazeera.

Дипломат также отметил, что в настоящий момент посредники внимательно следят за исполнением сторонами конфликта всех условий первого этапа соглашения о перемирии. Оперштаб в Каире контролирует как процесс обмена заложниками, так и доставку гумпомощи в Газу.

«То, что мы делаем как гаранты с Египтом и США, — это детальный контроль процесса для обеспечения того, что стороны приступят ко второму этапу соглашения», — пояснил аль-Ансари.

Освобождённые ХАМАС израильские заложницы вернулись на родину
Освобождённые ХАМАС израильские заложницы вернулись на родину

Соглашение о прекращении огня в Газе Израиль и ХАМАС подписали 16 января при посредничестве США и Катара. Договор должен был вступить в силу 19 января в 09:30 мск, но из-за задержки с передачей списка заложников перемирие началось лишь в 12:15 мск.

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Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Анатолий Цейко
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