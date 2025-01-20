Переговоры по второму этапу соглашения о перемирии в Газе начнутся 3 февраля
Консультации Катара, Египта и США по деталям второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе состоятся 3 февраля. Переговоры пройдут на 16-й день с начала перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в интервью изданию Al Jazeera.
Дипломат также отметил, что в настоящий момент посредники внимательно следят за исполнением сторонами конфликта всех условий первого этапа соглашения о перемирии. Оперштаб в Каире контролирует как процесс обмена заложниками, так и доставку гумпомощи в Газу.
«То, что мы делаем как гаранты с Египтом и США, — это детальный контроль процесса для обеспечения того, что стороны приступят ко второму этапу соглашения», — пояснил аль-Ансари.
Соглашение о прекращении огня в Газе Израиль и ХАМАС подписали 16 января при посредничестве США и Катара. Договор должен был вступить в силу 19 января в 09:30 мск, но из-за задержки с передачей списка заложников перемирие началось лишь в 12:15 мск.
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