Переговоры по второму этапу соглашения о перемирии в Газе начнутся 3 февраля

Консультации Катара, Египта и США по деталям второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе состоятся 3 февраля. Переговоры пройдут на 16-й день с начала перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в интервью изданию Al Jazeera.

Дипломат также отметил, что в настоящий момент посредники внимательно следят за исполнением сторонами конфликта всех условий первого этапа соглашения о перемирии. Оперштаб в Каире контролирует как процесс обмена заложниками, так и доставку гумпомощи в Газу.