Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Представители Израиля, палестинской организации ХАМАС, США и Катара подписали 16 января в Дохе соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на свои источники.

Соглашение было достигнуто благодаря усилиям нескольких ключевых посредников, включая спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа, координатора Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка, а также представителей Катара и Египта. Со стороны США документ подписал Бретт Макгерк.

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утром 17 января соберётся для голосования по сделке, а в полном составе голосование проведут вечером 18 числа.