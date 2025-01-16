В Кремле высказались о соглашении между Израилем и ХАМАС
Песков: Кремль приветствует соглашение между Израилем и ХАМАС
Кремль позитивно воспринимает соглашение, достигнутое между Израилем и ХАМАС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этот договор предусматривает освобождение заложников и прекращение огня в секторе Газа с 19 января.
«Любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Вместе с тем Песков счёл поспешным поздравлять стороны и призвал дождаться окончания процесса. Также он уточнил, что Россия не принимала участия в подготовке соглашения.
Ранее иранский КСИР заявил о возможном срыве сделки о прекращении огня в Газе по вине Израиля. В Тегеране предупредили, что необходимо сохранять бдительность и быть готовыми к новым конфликтам.
Как сообщал Life.ru, 15 января накануне глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что благодаря усилиям Катара, США и Египта Израиль и ХАМАС достигли договоренности об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня в анклаве. Соглашение должно вступить в силу 19 января. Первый этап продлится 42 дня, в течение этого срока ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника в обмен на освобождение палестинских заключённых, содержащихся в Израиле. ЦАХАЛ же на первом этапе сделки с ХАМАС отведёт силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа. Если стороны не придут к соглашению через 42 дня, то военные действия возобновятся.
Life.ru