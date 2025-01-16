В Кремле высказались о соглашении между Израилем и ХАМАС

Кремль позитивно воспринимает соглашение, достигнутое между Израилем и ХАМАС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этот договор предусматривает освобождение заложников и прекращение огня в секторе Газа с 19 января.

«Любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Вместе с тем Песков счёл поспешным поздравлять стороны и призвал дождаться окончания процесса. Также он уточнил, что Россия не принимала участия в подготовке соглашения.

Ранее иранский КСИР заявил о возможном срыве сделки о прекращении огня в Газе по вине Израиля. В Тегеране предупредили, что необходимо сохранять бдительность и быть готовыми к новым конфликтам.