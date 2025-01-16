КСИР заявил о возможном срыве сделки о прекращении огня в Газе по вине Израиля

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном нарушении Израилем соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. КСИР настоятельно призывает быть готовыми к возобновлению боевых действий, сообщает пресс-служба корпуса.

КСИР также выразил поддержку другим «Хезболле», хуситам и иракским повстанцам, предупредив их о возможном нарушении договорённостей со стороны Тель-Авива. В Тегеране заявили, что необходимо сохранять бдительность и быть готовыми к новым конфликтам.

Кроме того, КСИР, представляющий собой элитные подразделения иранской армии, призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху готовиться к шквалу критики и массовым протестам в стране. Окончание боевых действий в секторе Газа повлечёт за собой раскол внутри израильского общества, уверены в КСИР.

«Окончание войны и прекращение огня <...> заставят главу фальшивого правительства палачей и кровопийц готовиться к волне критики, протестам и внутреннему расколу в сионистском обществе», — сказано в сообщении пресс-службы корпуса.

Там добавили, что заключение сделки является неоспоримой и великой победой Палестины и большим поражением для «чудовищного сионистского режима».