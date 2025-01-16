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Регион
16 января, 09:27

КСИР заявил о возможном срыве сделки о прекращении огня в Газе по вине Израиля

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном нарушении Израилем соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. КСИР настоятельно призывает быть готовыми к возобновлению боевых действий, сообщает пресс-служба корпуса.

КСИР также выразил поддержку другим «Хезболле», хуситам и иракским повстанцам, предупредив их о возможном нарушении договорённостей со стороны Тель-Авива. В Тегеране заявили, что необходимо сохранять бдительность и быть готовыми к новым конфликтам.

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Кроме того, КСИР, представляющий собой элитные подразделения иранской армии, призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху готовиться к шквалу критики и массовым протестам в стране. Окончание боевых действий в секторе Газа повлечёт за собой раскол внутри израильского общества, уверены в КСИР.

«Окончание войны и прекращение огня <...> заставят главу фальшивого правительства палачей и кровопийц готовиться к волне критики, протестам и внутреннему расколу в сионистском обществе», — сказано в сообщении пресс-службы корпуса.

Там добавили, что заключение сделки является неоспоримой и великой победой Палестины и большим поражением для «чудовищного сионистского режима».

Напомним, накануне стало известно, что при участии Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа с 19 января. Условия сделки предполагают также освобождение заложников и оказание помощи палестинцам.

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Израиль и ХАМАС полтора года не могли договориться об обмене палестинских женщин и детей на израильских заложников. Ранее стороны подтвердили проведение новых переговоров о прекращении огня в Газе. Президент России Владимир Путин осудил Израиль за интенсивные бомбардировки Газы и покушение на земли Сирии. В то же время избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС историческим наказанием, если заложников не отпустят.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Ольга Сливченко
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