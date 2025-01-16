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15 января, 23:52

WSJ: Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займёт недели

Аллея из фотографий заложников в Израиле. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RnDmS

Аллея из фотографий заложников в Израиле. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RnDmS

Власти Израиля не знают, сколько из 33 заложников, которых должны освободить члены радикального движения ХАМАС в ходе первого этапа сделки о прекращении огня, остались живы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники среди израильских чиновников.

По словам источников, это ставит под сомнение способность Израиля точно определить, сколько палестинцев необходимо выпустить из заключения. ХАМАС требует, чтобы за живых заложников дали больше людей, чем за погибших.

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Газета сообщает, что процесс высвобождения заложников затянется на недели. Медицинские учреждения и бригады врачей в Израиле уже готовы к их приему. Медики предполагают, что многие заложники могут находиться в критическом состоянии.

Напомним, что при участии Катара, Египта и США удалось договориться о прекращении огня в секторе Газа с 19 января. Согласно договору между Израилем и ХАМАС, планируется отпустить заложников, остановить боевые действия и направить помощь палестинцам.

Лия Мурадьян
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