Катар, Египет и США добились остановки огня в секторе Газа с 19 января

В соглашении о прекращении огня в секторе Газа принимали участие Катар, Египет и США в роли посредников. Об этом сообщил глава катарского правительства, руководитель Министерства иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

«Посредничество Катара, Египта и США привело к подписанию договорённости о прекращении огня в Газе. Его планируют ввести в действие 19 января. Первоначально освободят 33 израильских гражданина, включая гражданских и военнослужащих женщин. В ответ на это отпустят палестинских заключённых из израильских тюрем и центров содержания», — отметил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.