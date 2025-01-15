Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 19:40

Катар, Египет и США добились остановки огня в секторе Газа с 19 января

В соглашении о прекращении огня в секторе Газа принимали участие Катар, Египет и США в роли посредников. Об этом сообщил глава катарского правительства, руководитель Министерства иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

«Посредничество Катара, Египта и США привело к подписанию договорённости о прекращении огня в Газе. Его планируют ввести в действие 19 января. Первоначально освободят 33 израильских гражданина, включая гражданских и военнослужащих женщин. В ответ на это отпустят палестинских заключённых из израильских тюрем и центров содержания», — отметил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

В ЦАХАЛ готовятся принимать освобождаемых из Газы заложников ХАМАС
В ЦАХАЛ готовятся принимать освобождаемых из Газы заложников ХАМАС

Как заявляет Белый дом, соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает освобождение заложников, остановку военных действий и незамедлительную отправку помощи жителям Палестины. Палестинцы получат быстрое гуманитарное содействие, а удерживаемых освободят для воссоединения с семьями после более чем 15-месячного плена.

Отметим, что 3 января в Дохе начался новый этап косвенных переговоров с Израилем по поводу прекращения огня в Газе. Представители ХАМАС подчеркнули, что в ходе обсуждений также поднимался вопрос об изъятии израильских войск из Газы. 15 января палестинское движение согласилось на сделку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • катар
  • Египет
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar