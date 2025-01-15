Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 20:09

Байден раскрыл подробности трёхэтапного прекращения огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден в специальном обращении объявил, что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель. В этот период начнётся освобождение заложников и вывод израильских войск из палестинского анклава.

«Она включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населённых пунктов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых и раненых людей», — сказал пока ещё действующий лидер США.

Во второй фазе предполагается завершение процесса освобождения всех заложников и окончательный вывод войск Израиля. Третья фаза будет сосредоточена на передаче останков убитых заложников их семьям и на восстановлении инфраструктуры сектора Газа. На протяжении всех этапов сохранится режим прекращения огня.

Катар, Египет и США добились остановки огня в секторе Газа с 19 января
Катар, Египет и США добились остановки огня в секторе Газа с 19 января

Ранее палестинское движение ХАМАС выразило желание пойти на сделку с израильскими властями, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа и провести обмен пленными. Напомним, Катар передал представителям Израиля и членам палестинского радикального движения ХАМАС окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Сами переговоры об условиях сделки проходили в Дохе 3 января.

Обложка ©

flickr / Joe Biden

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar