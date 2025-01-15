Байден раскрыл подробности трёхэтапного прекращения огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден в специальном обращении объявил, что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель. В этот период начнётся освобождение заложников и вывод израильских войск из палестинского анклава.

«Она включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населённых пунктов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых и раненых людей», — сказал пока ещё действующий лидер США.

Во второй фазе предполагается завершение процесса освобождения всех заложников и окончательный вывод войск Израиля. Третья фаза будет сосредоточена на передаче останков убитых заложников их семьям и на восстановлении инфраструктуры сектора Газа. На протяжении всех этапов сохранится режим прекращения огня.