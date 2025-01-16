Канцелярия Нетаньяху обвинила ХАМАС в отказе от договорённостей по сектору Газа

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху обвинила ХАМАС в отказе от договорённостей по сектору Газа. Там заявили, что палестинское радикальное движение создаёт кризис в последний момент.

«ХАМАС отказывается от договорённостей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения», — говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что цель этих действий ХАМАС — оказать давление в последний момент. В аппарате Нетаньяху указали, что Израиль не будет назначать дату заседания правительства до тех пор, пока посредники не подтвердят, что ХАМАС принял все условия соглашения. По информации радиостанции Kan, на 12:00 по московскому времени 16 января было запланировано заседание кабинета безопасности Израиля, на котором должно было быть утверждено соглашение о прекращении огня в анклаве.

В свою очередь советник офиса главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман заявил ТАСС, что в ночь на четверг Биньямин Нетаньяху провёл видеоконференцию с группой израильских переговорщиков, находящихся в Дохе. Он дал им указание не принимать условия, которые в последний момент пытается навязать ХАМАС.