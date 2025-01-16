Востоковед назвал главные пункты соглашения о прекращении огня Израиля и ХАМАС
Учёный Долгов: Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает ряд этапов
Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает ряд этапов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в беседе с Life.ru.
«Первый этап — это прекращение военных действий на 42 дня, отвод израильских войск и передача заложников, которые были захвачены ХАМАС в 2023 году, израильской стороне. Затем продолжение перемирия. Это соглашение должно привести к прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС. Насколько это будет жизнеспособно, покажет время, но предполагается, что это соглашение заключено в преддверии инаугурации (избранного президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа», — сказал политолог, добавив, что новый лидер США всегда поддерживал и, вероятно, будет поддерживать позицию Израиля и выступать в интересах этой страны.
Учёный добавил, что, несмотря на договорённость о временном прекращении военных действий, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при создании палестинского национального государства. Но, по словам Долгова, сейчас создание государства невозможно.
«Надо сказать, что Израиль за последнее время добился значительных успехов прежде, всего в военном плане в регионе. Достаточное подавление ХАМАС, уничтожение части руководства ХАМАС и части их боевиков, а также значительное ослабление движения «Хезболла», которое выступало на стороне ХАМАС. Также уничтожение части руководства «Хезболлы» и части боевиков «Хезболлы», уничтожение руководства Асада в Сирии и на стороне палестинского национального движения. Здесь и ослабление позиций Ирана, и ослабление позиций России в регионе», — добавил эксперт.
Эти последние события по риторике Израиля — это успехи Тель-Авива, создание условий безопасности, подавление тех сил, которые противостояли стране. Эта ситуация во многом уже соответствует интересам государства. В плане полного урегулирования палестино-израильского конфликта говорить рано. Урегулирование конфликта возможно только при создании палестинского национального государства.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов
Напомним, вчера глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что благодаря усилиям Дохи, Вашингтона и Каира Израиль и ХАМАС достигли договорённости об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня в анклаве. Соглашение, ожидающее вступления в силу 19 января, предполагает, что на первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключённых. В это время ЦАХАЛ отведёт свои силы на 700 метров от границ сектора Газа. Если соглашение не будет продлено по истечении 42 дней, военные действия возобновятся.
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