Востоковед назвал главные пункты соглашения о прекращении огня Израиля и ХАМАС

Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает ряд этапов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в беседе с Life.ru.

«Первый этап — это прекращение военных действий на 42 дня, отвод израильских войск и передача заложников, которые были захвачены ХАМАС в 2023 году, израильской стороне. Затем продолжение перемирия. Это соглашение должно привести к прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС. Насколько это будет жизнеспособно, покажет время, но предполагается, что это соглашение заключено в преддверии инаугурации (избранного президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа», — сказал политолог, добавив, что новый лидер США всегда поддерживал и, вероятно, будет поддерживать позицию Израиля и выступать в интересах этой страны.

Учёный добавил, что, несмотря на договорённость о временном прекращении военных действий, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при создании палестинского национального государства. Но, по словам Долгова, сейчас создание государства невозможно.

«Надо сказать, что Израиль за последнее время добился значительных успехов прежде, всего в военном плане в регионе. Достаточное подавление ХАМАС, уничтожение части руководства ХАМАС и части их боевиков, а также значительное ослабление движения «Хезболла», которое выступало на стороне ХАМАС. Также уничтожение части руководства «Хезболлы» и части боевиков «Хезболлы», уничтожение руководства Асада в Сирии и на стороне палестинского национального движения. Здесь и ослабление позиций Ирана, и ослабление позиций России в регионе», — добавил эксперт.

Эти последние события по риторике Израиля — это успехи Тель-Авива, создание условий безопасности, подавление тех сил, которые противостояли стране. Эта ситуация во многом уже соответствует интересам государства. В плане полного урегулирования палестино-израильского конфликта говорить рано. Урегулирование конфликта возможно только при создании палестинского национального государства. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов