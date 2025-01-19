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Регион
19 января, 09:21

Израиль после получения списка заложниц объявил о прекращении огня в Газе

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12:15 по московскому времени, заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Там отметили, что получили от ХАМАС обещанный список освобождаемых заложников.

«В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (12:15 по Москве)», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль отложил прекращение огня в Газе из-за отсутствия списка заложников от ХАМАС. Позже в радикальном палестинском движении опубликовали список из трёх женщин. Это Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (29 лет) и Дорон Штайнбрехер (31 год).

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Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Наталья Демьянова
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