Министр нацбезопасности Израиля ушёл в отставку из-за сделки с ХАМАС

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир решил сложить полномочия, а возглавляемая им партия «Оцма ехудит» («Еврейская сила») покинула правительственную коалицию Биньямина Нетаньяху в знак протеста против договора об освобождении заложников и завершении огня в секторе Газа. Об этом докладывает радиостанция Kan.

Бен-Гвир 16 января инициировал пресс-конференцию, где заявил, что подаст в отставку в случае одобрения сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Он пояснил, если боевые действия продолжатся, его партия будет готова вернуться в правительство.