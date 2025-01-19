Министр нацбезопасности Израиля ушёл в отставку из-за сделки с ХАМАС
Итамар Бен-Гвир. Обложка © ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир решил сложить полномочия, а возглавляемая им партия «Оцма ехудит» («Еврейская сила») покинула правительственную коалицию Биньямина Нетаньяху в знак протеста против договора об освобождении заложников и завершении огня в секторе Газа. Об этом докладывает радиостанция Kan.
Бен-Гвир 16 января инициировал пресс-конференцию, где заявил, что подаст в отставку в случае одобрения сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Он пояснил, если боевые действия продолжатся, его партия будет готова вернуться в правительство.
Ранее сообщали, что Израиль освободит более 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника. Обмен должен состояться на первом этапе прекращения огня, который продлится 42 дня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что Иерусалим до сих пор не получил список заложников, которых в первую очередь освободит радикальное палестинское движение ХАМАС.