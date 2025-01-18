В Египте рассказали, сколько Израиль освободит палестинцев

Израиль освободит свыше 1890 заключённых из Палестины в обмен на освобождение ХАМАС 33 израильских заложников на первом этапе прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе МИД Египта.

Напомним, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня в анклаве. На первом этапе ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключённых, содержащихся в Израиле. ЦАХАЛ на первом этапе сделки с ХАМАС отведёт силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа. Если стороны не придут к соглашению через 42 дня, то военные действия возобновятся. Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в 09:30 по московскому времени 19 января.