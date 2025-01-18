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Регион
18 января, 16:25

В Египте рассказали, сколько Израиль освободит палестинцев

МИД Египта: Израиль освободит более 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника

Израиль освободит свыше 1890 заключённых из Палестины в обмен на освобождение ХАМАС 33 израильских заложников на первом этапе прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе МИД Египта.

«Первый этап [прекращения огня] продлится 42 дня, в ходе него ХАМАС освободит 33 удерживаемых израильтян в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключённых», — указано в сообщении.

Напомним, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня в анклаве. На первом этапе ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключённых, содержащихся в Израиле. ЦАХАЛ на первом этапе сделки с ХАМАС отведёт силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа. Если стороны не придут к соглашению через 42 дня, то военные действия возобновятся. Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в 09:30 по московскому времени 19 января.

Израильское правительство утвердило сделку с ХАМАС о прекращении огня
Израильское правительство утвердило сделку с ХАМАС о прекращении огня
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin

Дарья Нарыкова
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