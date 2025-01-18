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Регион
17 января, 23:40

Израильское правительство утвердило сделку с ХАМАС о прекращении огня

Правительство Израиля поддержало сделку с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в этом регионе. Об этом сообщил портал Walla.

Заседание продолжалось около шести часов. По имеющейся информации, сделку поддержали 24 члена кабмина, в то время как восемь высказались против.

Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в Газе
Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в Газе

В ходе встречи премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что у Израиля есть американские гарантии вернуться к борьбе с ХАМАС в случае нарушения соглашения, сообщает издание.

«Президент Трамп полностью поддерживает возвращение Израиля к войне в случае нарушения соглашения», — заявил Нетаньяху на встрече.

Следует отметить, что члены движения ХАМАС могут освободить первых заложников уже 19 января согласно временному перемирию, согласованному с Израилем. Как сообщил офис Нетаньяху, планируется, что на начальном этапе палестинское движение отпустит 33 израильских заложника, среди которых преимущественно женщины, дети и мужчины старше 50 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Лия Мурадьян
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