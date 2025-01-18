Израильское правительство утвердило сделку с ХАМАС о прекращении огня

Правительство Израиля поддержало сделку с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в этом регионе. Об этом сообщил портал Walla.

Заседание продолжалось около шести часов. По имеющейся информации, сделку поддержали 24 члена кабмина, в то время как восемь высказались против.

В ходе встречи премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что у Израиля есть американские гарантии вернуться к борьбе с ХАМАС в случае нарушения соглашения, сообщает издание.

«Президент Трамп полностью поддерживает возвращение Израиля к войне в случае нарушения соглашения», — заявил Нетаньяху на встрече.