ХАМАС и Израиль обменяются пленниками по формуле «33 на 110» уже 19 января
Представители движения ХАМАС могут освободить первых заложников уже 19 января в рамках достигнутого с Израилем соглашения о временном прекращении огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Предполагается, что на первом этапе ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника, прежде всего, это будут женщины, дети и мужчины возрастом старше 50 лет. Их обменяют на 110 палестинских женщин и детей до 19 лет, которые содержатся в израильских тюрьмах. Всего же еврейское государство выпустит на свободу до 1650 заключённых.
Согласно сделке, пожилые заложники (старше 50 лет) будут обменяны в соотношении один к трём палестинцам, отбывающим пожизненное заключение в израильских тюрьмах, или один к 27 заключённым, отбывающим другие виды наказания. Как отметили в ХАМАС, все нюансы соглашения с Израилем уже оговорены.
Напомним, Израиль и ХАМАС подписали соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Документ был составлен при посредничестве США, Катара и Египта. Его первая фаза начнётся 19 января, когда ХАМАС пообещал освободить часть заложников. Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки.
ТАСС / Middle East Images/ABACA