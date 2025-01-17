ХАМАС и Израиль обменяются пленниками по формуле «33 на 110» уже 19 января

Представители движения ХАМАС могут освободить первых заложников уже 19 января в рамках достигнутого с Израилем соглашения о временном прекращении огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Предполагается, что на первом этапе ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника, прежде всего, это будут женщины, дети и мужчины возрастом старше 50 лет. Их обменяют на 110 палестинских женщин и детей до 19 лет, которые содержатся в израильских тюрьмах. Всего же еврейское государство выпустит на свободу до 1650 заключённых.