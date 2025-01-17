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17 января, 07:40

Стало известно о тайном намерении Израиля возобновить войну в Газе

WP: Биньямин Нетаньяху тайно пообещал правительству возобновить войну в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал крайне правым членам своей коалиции возобновить военные действия в секторе Газа после завершения первого этапа соглашения. Об этом сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Израильские власти стремятся разрешить разногласия с палестинским движением ХАМАС и организовать обмен заложниками и заключенными. Однако некоторые союзники Нетаньяху считают это соглашение преждевременным и угрожают выйти из коалиции, что может привести к падению правительства, отмечает WP.

На днях министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир заявил, что покинет правящую коалицию, если соглашение с ХАМАС будет одобрено кнессетом. Он добавил, что может рассмотреть возможность возвращения в коалицию при условии возобновления военных действий. Министр финансов Бецалель Смотрич из ультраправой партии «Религиозный сионизм» также подчеркнул, что его партия останется в правительстве только в том случае, если война будет продолжена «с большей силой и в новой форме, пока не будет достигнута полная победа».

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Напомним, Израиль и ХАМАС подписали соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Документ был составлен при посредничестве США, Катара и Египта. Его первая фаза начнётся 19 января.

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ТАСС / АР

Марина Фещенко
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