Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки о прекращении огня в Газе
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила участие страны в соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильских властей.
В документе уточняется, что для утверждения соглашения планируется созвать кабинет министров по вопросам безопасности, а затем провести заседание правительства. Голосование по этому вопросу назначено на 18 января.
Напомним, Израиль и ХАМАС подписали соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Документ был составлен при посредничестве США, Катара и Египта. Его первая фаза начнётся 19 января.
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