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Регион
18 января, 08:16

Катар назвал время начала прекращения огня в секторе Газа

Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в 09:30 мск 19 января

Режим прекращения огня в секторе Газа начнётся 19 января в 08:30 по местному времени (09:30 мск). Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Он отметил, что «по согласованию сторон соглашения и посредников режим прекращения огня начнётся в 8:30 утра».

Напомним, Израиль и ХАМАС достигли договоренности об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня в анклаве. На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключённых, содержащихся в Израиле. ЦАХАЛ на первом этапе сделки с ХАМАС отведёт силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа. Если стороны не придут к соглашению через 42 дня, то военные действия возобновятся.

КСИР заявил о возможном срыве сделки о прекращении огня в Газе по вине Израиля
КСИР заявил о возможном срыве сделки о прекращении огня в Газе по вине Израиля
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Оксана Попова
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