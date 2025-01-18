Катар назвал время начала прекращения огня в секторе Газа

Режим прекращения огня в секторе Газа начнётся 19 января в 08:30 по местному времени (09:30 мск). Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Напомним, Израиль и ХАМАС достигли договоренности об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня в анклаве. На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключённых, содержащихся в Израиле. ЦАХАЛ на первом этапе сделки с ХАМАС отведёт силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа. Если стороны не придут к соглашению через 42 дня, то военные действия возобновятся.